На концерт музыки Шостаковича псковичи смогут попасть бесплатно

16:24, 19 сентября 2021, ПАИ

Концерт произведений Дмитрия Шостаковича состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке 22 сентября. Об этом сообщается на сайте учреждения.



Музыкальный вечер «Симфония души» начнётся в 15:00 и пройдёт в формате лекции-концерта.

Исполнят произведения известного композитора студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. Ведущей выступит музыковед Ирина Сидякова.

Встреча пройдет в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича и в связи с исполняющимся в 2022 г. 100-летием Московской государственной академической филармонии.

Вход свободный. Возрастное ограничение - 12+.

Организаторы напоминают гостям о необходимости использовать в учреждении средства индивидуальной защиты.