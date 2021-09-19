Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

На концерт музыки Шостаковича псковичи смогут попасть бесплатно

Фото с сайта pixabay.com.

Концерт произведений Дмитрия Шостаковича состоится в Псковской областной универсальной научной библиотеке 22 сентября. Об  этом сообщается на сайте учреждения.

Музыкальный вечер «Симфония души» начнётся в 15:00 и пройдёт в формате лекции-концерта.

Исполнят произведения известного композитора студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. Ведущей выступит музыковед Ирина Сидякова. 

Встреча пройдет в рамках мероприятий, посвящённых 100-летию Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича и в связи с исполняющимся в 2022 г. 100-летием Московской государственной академической филармонии.

Вход свободный. Возрастное ограничение - 12+.

Организаторы напоминают гостям о необходимости использовать в учреждении средства индивидуальной защиты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

19 сентября 2021

На концерт музыки Шостаковича псковичи смогут попасть бесплатно
19 сентября 2021

Выставка «Сказки Пушкина в лаковой миниатюре» откроется в Пскове 21 сентября
19 сентября 2021

Режим работы ансамбля Изборской крепости изменится 20 сентября
18 сентября 2021

Фильм «Искушение» не появится на экранах российских кинотеатров
18 сентября 2021

Концерт классической музыки к 800-летию Александра Невского состоится 19 сентября в Михайловском
17 сентября 2021

Фоторепортаж: псковичи активно включились в выборы
17 сентября 2021

Фоторепортаж: в Пскове открылся ресурсный центр поддержки добровольчества
17 сентября 2021

25-й юбилейный филармонический сезон открывается в Пскове

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...