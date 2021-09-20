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Общество

Сильные дожди пройдут на юге Псковской области ночью 20 сентября

Ночью 20 сентября на юге Псковской области ожидается сильный дождь, сообщает Псковский ЦГМС. 

Как рекомендует МЧС, при получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Если сильный дождь застал на улице, постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери.

Водителям рекомендуется заранее перепарковать автомобиль из низинных мест, не оставляйте автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.

Если сильный дождь застал в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

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