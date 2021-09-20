В соборе Парижской Богоматери после пожара укрепили свод

18:12, 20 сентября 2021, ПАИ

Строители усилили повреждённые огнём своды и теперь смогут приступить к реставрации собора Парижской Богоматери. Они восстановят 96-метровый шпиль и вернут зданию первоначальный облик, сообщает Telegram-канал Лента дня.

Собор Парижской Богоматери может открыться для посетителей уже в 2024 году.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля 2019 года примерно в 18:50 по центральноевропейскому времени. Он был потушен утром 16 апреля. Произошедшее привело к обрушению шпиля и части крыши, а также к повреждению внутреннего убранства. Президент Франции Эмманюэль Макрон сразу объявил о начале национальной кампании по сбору средств для восстановления собора.