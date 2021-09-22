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Экономика

Организации Псковской области в 2020 году сработали с прибылью почти в 15 млрд рублей

Суммарная задолженность по обязательствам организаций области (кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам банков и займам) увеличилась за год на 18,8 процента. Фото Псковстат

Псковстат сообщает, что в 2020 году организации области сработали с прибылью в размере 14,8 млрд рублей. Сальдированный финансовый результат уменьшился по сравнению с 2019 годом на 29,5 процента (по сопоставимому кругу организаций). 5872 организации получили прибыль в размере 22,4 млрд рублей, 2019 организаций имели убыток на сумму 7,6 млрд рублей.

Наибольшую прибыль получили организации, осуществляющие свою деятельность в растениеводстве и животноводстве, охоте и предоставлении соответствующих услуг в этих областях (6,1 млрд рублей), торговле оптовой, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (2 млрд рублей), строительстве инженерных сооружений (0,8 млрд рублей).

Наибольший убыток получили организации лесоводства и лесозаготовок (0,8 млрд рублей), производства химических веществ и химических продуктов (0,2 млрд рублей).

Доля убыточных организаций за 2020 год составила 25,6 процента (за 2019 год – 23,0%).

Наибольшая доля убыточных организаций наблюдалась среди организаций, осуществляющих деятельность в заборе, очистке и распределении воды (76,9%), в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха (52,5%).

На конец 2020 года суммарная задолженность по обязательствам организаций области (кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам банков и займам) составила 242,2 млрд рублей и увеличилась за год на 18,8 процента.

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