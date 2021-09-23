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Происшествия

Два человека пострадали при столкновении иномарок в Псковском районе

Два человека пострадали при столкновении иномарок в Псковском районе, передает корреспондент Псковского агентства информации.

ДТП произошло 23 сентября на пересечении улицы Луговой и Киевской трассы. Столкнулись автомобили Renault и Nissan. 

  • Два человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе
    Фото: ПАИ

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали  два человека. Пострадавшим оказана медицинская помощь на месте.  

На месте происшествия работают врачи скорой медицинской помощи, сотрудники аварийно-спасательной службы. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.

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