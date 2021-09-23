Два человека пострадали при столкновении иномарок в Псковском районе
Два человека пострадали при столкновении иномарок в Псковском районе, передает корреспондент Псковского агентства информации.
ДТП произошло 23 сентября на пересечении улицы Луговой и Киевской трассы. Столкнулись автомобили Renault и Nissan.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека. Пострадавшим оказана медицинская помощь на месте.
На месте происшествия работают врачи скорой медицинской помощи, сотрудники аварийно-спасательной службы. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Есть ли у вас водительские права?
23 сентября 2021
65 человек эвакуированы из психбольницы в Псковском районе
22 сентября 2021
В Пскове установлен распространитель фейковой информации о нападениях на учебные заведения