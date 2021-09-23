Два человека пострадали при столкновении иномарок в Псковском районе

15:25, 23 сентября 2021, ПАИ

Два человека пострадали при столкновении иномарок в Псковском районе, передает корреспондент Псковского агентства информации.

ДТП произошло 23 сентября на пересечении улицы Луговой и Киевской трассы. Столкнулись автомобили Renault и Nissan.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека. Пострадавшим оказана медицинская помощь на месте.

На месте происшествия работают врачи скорой медицинской помощи, сотрудники аварийно-спасательной службы. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.