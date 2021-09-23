Почти 57 млн яиц произвели в Псковской области с начала года
В январе – августе 2021 года в хозяйствах всех категорий Псковской области, по расчетам, произведено 241,2 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 137,1 тыс. тонн молока и 56,9 млн яиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.
По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 6,6%, молока – на 0,6%. А производство яиц сократилось на 0,5%.
Прирост производства скота и птицы, молока обеспечили сельскохозяйственные организации, уточнили в Псковстате. Удельный вес этой категории хозяйств в производстве скота и птицы составил 99,2%, молока – 80,5%.
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