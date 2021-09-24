Выставка «Герои и подвиги» открылась в Пскове

17:33, 24 сентября 2021, ПАИ

В Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория» (Иркутский переулок, 2) заработала мультимедийная интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги». Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Музея военной формы. Об этом сообщается на сайте Российского военно-исторического общества.

«Многие технические решения реализованы впервые - герои буквально оживают в режиме настоящего времени. Это позволяет погрузиться в атмосферу военных лет и вспомнить великих людей, героев, благодаря подвигам которых мы живем», - отмечают организаторы.

Посетители смогут увидеть разделы «О них должен знать каждый», «Битва за Москву», «Награда нашла героя», «Чудесное спасение», «Награждён не был», «Массовый героизм» и «Весна Победы». В состав творческой группы вошли сотрудники РВИО Андрей Назаров (главный редактор), к. и. н. Юрий Никифоров, к. и. н. Виктория Петракова, к. полит. н. Константин Пахалюк и Денис Шполянский.

Выставка будет работать до 13 октября с 10:00 до 21:00. Экспозиция будет размещена на первом этаже спортивно-развлекательного центра «Простория». Вход свободный.

Проект «Война. Герои и подвиги» реализует Российское военно-историческое общество под руководством Владимира Мединского. На протяжении 10 лет в социальных сетях (базовый аккаунт @Voina_41_45), на выставках в центрах «Россия. Моя история», в Еврейском музее и центре толерантности и в СМИ жителям страны рассказывается о тех, кто приближал Победу в самой страшной войне в истории человечества. Выставочный проект Музея военной истории РВИО.

В 2020 году вышла книга Владимира Мединского «Война. Герои и подвиги». На ее страницах день за днем, начиная с 22 июня 1941 года и заканчивая 3 сентября 1945 года, рассказывается о людях и их подвигах – известных и малознакомых широкому кругу читателей. Строчки военной хроники, фронтовых газет, наградных документов по-новому раскрывают события Великой Отечественной войны.