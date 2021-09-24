Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Выставка «Герои и подвиги» открылась в Пскове

В Пскове в спортивно-развлекательном центре «Простория» (Иркутский переулок, 2) заработала мультимедийная интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги». Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Музея военной формы. Об этом сообщается на сайте Российского военно-исторического общества. 

«Многие технические решения реализованы впервые - герои буквально оживают в режиме настоящего времени. Это позволяет погрузиться в атмосферу военных лет и вспомнить великих людей, героев, благодаря подвигам которых мы живем», - отмечают организаторы.

Посетители смогут увидеть разделы «О них должен знать каждый», «Битва за Москву», «Награда нашла героя», «Чудесное спасение», «Награждён не был», «Массовый героизм» и «Весна Победы». В состав творческой группы вошли сотрудники РВИО Андрей Назаров (главный редактор), к. и. н. Юрий Никифоров, к. и. н. Виктория Петракова, к. полит. н. Константин Пахалюк и Денис Шполянский.

Выставка будет работать до 13 октября с 10:00 до 21:00. Экспозиция будет размещена на первом этаже спортивно-развлекательного центра «Простория». Вход свободный.

Проект «Война. Герои и подвиги» реализует Российское военно-историческое общество под руководством Владимира Мединского. На протяжении 10 лет в социальных сетях (базовый аккаунт @Voina_41_45), на выставках в центрах «Россия. Моя история», в Еврейском музее и центре толерантности и в СМИ жителям страны рассказывается о тех, кто приближал Победу в самой страшной войне в истории человечества. Выставочный проект Музея военной истории РВИО.

В 2020 году вышла книга Владимира Мединского «Война. Герои и подвиги». На ее страницах день за днем, начиная с 22 июня 1941 года и заканчивая 3 сентября 1945 года, рассказывается о людях и их подвигах – известных и малознакомых широкому кругу читателей. Строчки военной хроники, фронтовых газет, наградных документов по-новому раскрывают события Великой Отечественной войны. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

24 сентября 2021

Фоторепортаж: Псков в отражениях
24 сентября 2021

Первый фильм из уникального цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО» выйдет 28 сентября
24 сентября 2021

Как пожертвовать средства на спасение Анастасиевской часовни в Пскове
24 сентября 2021

Архитектурная реставрация Анастасиевской часовни в Пскове начнётся весной 2022 года
24 сентября 2021

Сохраняем Анастасиевскую часовню – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

23 сентября 2021

В Псковской области впервые пройдут чтения памяти Валентина Курбатова
23 сентября 2021

В Псковской области запустили музыкальную интернет-акцию к 99-летию Ольги Сергеевой

23 сентября 2021

У режиссера театра и кино Дмитрия Месхиева родилась дочь

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...