Александр Котов назвал главную задачу избирательных комиссий

17:49, 26 сентября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания поздравили сотрудников избирательной системы с новым региональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отметил, что в этом году в регионе впервые отмечается День избирательных комиссий. Праздничный день был учреждён по инициативе губернатора Псковской области правовым решением регионального парламента.

Александр Котов подчеркнул, что право граждан избираться и быть избранными, тем самым участвуя в формировании органов власти разного уровня, является обязательным элементом демократического государства и основой реализации суверенитета народа. «Участие в выборах — реальная возможность повлиять на управление государством, проявить гражданскую позицию, изменить свою жизнь и развитие страны к лучшему», — уверен спикер областного Собрания.

Он заметил, что создание условий для свободного волеизъявления граждан, обеспечение конкурентных, прозрачных и легитимных выборных процедур — задача избирательных комиссий. «Это очень ответственная и сложная работа, требующая от членов избиркомов предельной собранности, глубокого знания законодательства, а порой ещё и физической, эмоциональной выносливости», — заявил Александр Котов.

Он поблагодарил членов областной избирательной комиссии, муниципальных, окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий, сотрудников аппаратов за профессионализм и принципиальность. «От всей души желаю вам успехов, здоровья и благополучия!» — заключил Александр Котов.