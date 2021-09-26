Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Александр Котов назвал главную задачу избирательных комиссий

Депутаты Псковского областного Собрания поздравили сотрудников избирательной системы с новым региональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отметил, что в этом году в регионе впервые отмечается День избирательных комиссий. Праздничный день был учреждён по инициативе губернатора Псковской области правовым решением регионального парламента.

Александр Котов подчеркнул, что право граждан избираться и быть избранными, тем самым участвуя в формировании органов власти разного уровня, является обязательным элементом демократического государства и основой реализации суверенитета народа. «Участие в выборах — реальная возможность повлиять на управление государством, проявить гражданскую позицию, изменить свою жизнь и развитие страны к лучшему», — уверен спикер областного Собрания.

Он заметил, что создание условий для свободного волеизъявления граждан, обеспечение конкурентных, прозрачных и легитимных выборных процедур — задача избирательных комиссий. «Это очень ответственная и сложная работа, требующая от членов избиркомов предельной собранности, глубокого знания законодательства, а порой ещё и физической, эмоциональной выносливости», — заявил Александр Котов.

Он поблагодарил членов областной избирательной комиссии, муниципальных, окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий, сотрудников аппаратов за профессионализм и принципиальность. «От всей души желаю вам успехов, здоровья и благополучия!» — заключил Александр Котов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас водительские права?
Проголосовать >>>

26 сентября 2021

Александр Котов назвал главную задачу избирательных комиссий

26 сентября 2021

Прогноз погоды в Пскове на 26 сентября

24 сентября 2021

Поствыборный синдром и атака фейков. Новый выпуск «Псковского телеграма»

24 сентября 2021

Александр Сотник претендует на мандат депутата Псковской гордумы
24 сентября 2021

Состоялась рабочая встреча Михаила Ведерникова и Ирека Файзуллина
21 сентября 2021

Уход Александра Братчикова с должности главы администрации Пскова согласует гордума
21 сентября 2021

Утверждены результаты выборов в Псковское областное Собрание депутатов седьмого созыва

21 сентября 2021

Александр Козловский победил на выборах в Госдуму по псковскому одномандатному округу


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...