День избирательных комиссий отмечается 26 сентября
26 сентября избирательная система региона впервые отмечает профессиональной праздник — День избирательных комиссий, пишет Telegram-канал «Избирательная комиссия Псковской области».
На данный момент область насчитывает порядка 5 569 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. Организована деятельность 635 избирательных комиссий.
Все эти комиссии, люди, работающие в них, обеспечивают открытый, легитимный и безопасный процесс голосования граждан.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Есть ли у вас водительские права?
26 сентября 2021
День избирательных комиссий отмечается 26 сентября
26 сентября 2021
Опубликовали прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки в Псковской области
26 сентября 2021
Делай как Травин. В Печорах стартовал Открытый кубок Псковской области по велоспорту