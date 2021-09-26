День избирательных комиссий отмечается 26 сентября

10:35, 26 сентября 2021, ПАИ

26 сентября избирательная система региона впервые отмечает профессиональной праздник — День избирательных комиссий, пишет Telegram-канал «Избирательная комиссия Псковской области».

На данный момент область насчитывает порядка 5 569 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. Организована деятельность 635 избирательных комиссий.

Все эти комиссии, люди, работающие в них, обеспечивают открытый, легитимный и безопасный процесс голосования граждан.