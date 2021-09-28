Началась 55-я сессия Псковской гордумы

10:07, 28 сентября 2021, ПАИ

Очередная 55-я сессия Псковской городской Думы проходит в Городском культурном центре 28 сентября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В повестке 54 вопроса. Депутатам предстоит согласовать кадровые перестановки, в том числе назначить главного редактора газеты «Псковские новости» и директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр образования «Наставник», досрочно прекратить полномочия аудитора Контрольно-счетной палаты города Пскова Ольги Олейниковой. Планируется согласовать уход Александра Братчикова с поста главы администрации Пскова в связи с его переходом на работу в Псковское областное Собрание депутатов. Аналогичное решение депутаты будут принимать и по Олегу Брячаку, который сегодня покидает Псковскую городскую Думу и уходит работать в Псковское областное Собрание депутатов. Также сегодня станет известно, согласуют ли депутаты ПГД на должность и. п. главы администрации Пскова Бориса Елкина.

Также в повестке значится вопрос об исполнении бюджета города за 1-е полугодие 2021 года и внесении изменений в городской бюджет на текущий год и плановый период.

Депутаты согласуют установку памятного знака в честь подвига воинов-саперов 50-го отдельного моторизированного инженерного батальона под командованием мл. л-та Байкова С. Г. и бойцов 110-го полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием младшего лейтенанта А. Костенко и мемориальной доски С. Борисову.

В ходе сессии будет принято решение о награждении почетными грамотами сотрудников Псковской городской больницы, рассмотрены имущественные вопросы.