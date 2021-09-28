Россиян предупредили о росте цен на бензин в октябре

17:34, 28 сентября 2021, ПАИ

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По итогам сентября-октября цена бензина в рознице вырастет на 25-30 копеек. Об этом заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС, объединяет владельцев независимых АЗС) Григорий Баженов, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что увеличение стоимости топлива продолжится из-за убыточности работы розницы. По словам специалиста, оптовые цены сейчас примерно равняются розничным, что связано с увеличением экспортных нетбэков - индексов, показывающих, сколько должен стоить товар, чтобы производителю было не важно, куда поставлять - на внутренний рынок или на экспорт. «Чем выше нетбэк, тем сильнее растут внутренние оптовые цены. На рост нетбэков влияют цены на нефтепродукты на мировых рынках, курс рубля, значение акцизов, экспортные пошлины и затраты на логистику и перевалку», - рассказал Григорий Баженов.

Факторов в пользу снижения биржевых цен пока не наблюдается. Эксперты предполагают, что это произойдет к ноябрю.

На прошлой неделе был достигнут рекорд по биржевой цене бензина Аи-95 - 60 570 рублей за тонну. В Минэнерго России объяснили, что рост котировок произошел из-за ремонтов на нескольких НПЗ и перехода рынка от летних сортов топлива к зимним. При этом розничные цены на бензин, по данным Росстата, перешли к снижению с начала сентября. Так, средняя цена Аи-95 с начала месяца упала на 24 копейки.