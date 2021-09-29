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Брекеты мешают Регине Тодороенко говорить по-псковски

Регина со своими брекетами может стать интернет-мемом. Фото Instagram

Регина Тодоронко заметила в сториз своего Instagram, что у неё не получается выговаривать фразу «по-псковски». 

«Вчера надо мной смеялся оператор из-за того, что я не могла чётко произнести «по-псковски», – сетует телеведущая.
Регина предположила, что это из-за брекетов на зубах и призвала делать вместе с ней артикуляционные упражнения. Над этими упражнениями уже смеются пользователи интернета, и сканы её сториз вполне могут стать популярными мемами в интернете.

Напомним, в Пскове проходили съёмки новой программы «Орёл и решка».

 

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