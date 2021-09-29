Брекеты мешают Регине Тодороенко говорить по-псковски
Регина Тодоронко заметила в сториз своего Instagram, что у неё не получается выговаривать фразу «по-псковски».
«Вчера надо мной смеялся оператор из-за того, что я не могла чётко произнести «по-псковски», – сетует телеведущая.
Регина предположила, что это из-за брекетов на зубах и призвала делать вместе с ней артикуляционные упражнения. Над этими упражнениями уже смеются пользователи интернета, и сканы её сториз вполне могут стать популярными мемами в интернете.
Напомним, в Пскове проходили съёмки новой программы «Орёл и решка».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Есть ли у вас водительские права?
03 сентября 2021
Работники Псковского хлебокомбината развернули флаг предприятия на вершине Эльбруса
02 сентября 2021
Сотрудники и волонтёры Псковской областной научной библиотеки приняли участие в акции «Бегущая книга»