Брекеты мешают Регине Тодороенко говорить по-псковски

22:38, 29 сентября 2021, ПАИ

Регина Тодоронко заметила в сториз своего Instagram, что у неё не получается выговаривать фразу «по-псковски».

«Вчера надо мной смеялся оператор из-за того, что я не могла чётко произнести «по-псковски», – сетует телеведущая.

Регина предположила, что это из-за брекетов на зубах и призвала делать вместе с ней артикуляционные упражнения. Над этими упражнениями уже смеются пользователи интернета, и сканы её сториз вполне могут стать популярными мемами в интернете.

Напомним, в Пскове проходили съёмки новой программы «Орёл и решка».