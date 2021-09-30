Началась первая сессия Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва

11:09, 30 сентября 2021, ПАИ

Первая сессия Псковского областного Собрания депутатов началась с гимна РФ и гимна Псковской области. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, на ней присутствуют 24 депутата из 26.

Депутаты выберут председателя областного Собрания, утвердят структуру законодательного органа, определятся с представителем регионального парламента в Совете Федерации. Также планируется избрать заместителей председателя Псковского областного Собрания, председателей комитетов, их заместителей и персональный состав.

Кроме того, будут зарегистрированы фракции, представленные в областном Собрании нового созыва: «Единая Россия», «Коммунистическая партия Российской Федерации», «Яблоко», ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Напомним, выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва прошли 19 сентября. По их результатам в состав регионального парламента прошли шесть политических партий: «Единая Россия» – 39,61%, КПРФ – 20,74%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 9,09%, ЛДПР – 8,90%, «Новые люди» – 6,22%, «Яблоко» – 6,20%. Во всех одномандатных округах победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия».

Познакомиться с новым составом Псковского областного Собрания депутатов можно в инфографике.