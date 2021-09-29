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Экономика

О работе по развитию финансовой грамотности в Псковской области рассказала Светлана Мельничук

О работе по развитию финансовой грамотности в Псковской области рассказала заместитель председателя регионального Союза пенсионеров России Светлана Мельничук на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Она отметила, что в районных газетах еженедельно публикуются материалы по финансовой грамотности, и, по её словам, это настолько важно, что пенсионеры даже делают вырезки и подшивки. «Это тот подход, который крайне необходим. Банк России делает замечательные издания, плакаты, буклеты о том, как избежать мошенников», - подчеркнула Светлана Мельничук.

Она добавила, что в районах создаются условия для того, чтобы люди могли воспользоваться интернетом. К примеру, центры добровольчества ориентированы и на молодежь, и на пенсионеров. Она напомнила, что недавно на улице Конной в Пскове открыли ресурсный Центр добровольчества, и выразили надежду, что это поможет людям.

Кроме того, активно подключились к этой работе коммерческие банки, которые принимают участие в лекциях по финансовой грамотности. Такие мероприятия проводятся в режиме онлайн в библиотеках. «Надо приложить над собой насилие» и пойти прослушать, научиться, заметила Светлана Мельничук.

Она подчеркнула, что государство придает финансовой грамотности большое значение, люди должны быть максимально вовлечены и обучены, чтобы уметь не только провести элементарные операции по платежам.

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