Новое пространство ресурсного центра поддержки добровольчества открылось в Пскове

12:33, 17 сентября 2021, ПАИ

Новое пространство регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области открылось в Пскове на улице Конной, 2 17 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

С новосельем добровольцев поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Также в открытии приняли участие начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская и и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин.

Наталья Плявинская отметила, что в прошлом году была направлена заявка на конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», где Псковская область заняла второе место. В этом году в регионе открываются 8 центров добровольчества, всего их будет 14. Наталья Плявинская заметила, что заявка набрала столько баллов, потому что «у нас была самая крутая визуализация». Она поблагодарила Сергея Станкевича, который разработал проект. «В этом году мы снова вошли в состав победителей, появится свой актовый зал для мероприятий на 200 человек», - отметила Наталья Плявинская.

Губернатор поинтересовался, помогают ли главы муниципалитетов в этой работе. Наталья Плявинская заверила, что они активно сотрудничают.

Затем она представила ряд добровольческих проектов, в том числе Великих Лук и Псковского государственного университета.

Михаил Ведерников напомнил, что президент РФ Владимир Путин положительно оценил идею проведения ежегодного молодёжно-патриотического лагеря в Печорах с филиалом в деревне Самолва. Вопрос пока обсуждается с владыкой Тихоном. «Нужна точка, которая будет координировать это все», - отметил глава региона.

Он также рассказал, что кампус ПсковГУ будет готов к 26 декабря. Будет обсуждаться вопрос строительства двух скейт-парков в Пскове и Великих Луках. «И Псков, и область в последнее время динамично меняются в лучшую сторону. Если люди не будут все поддерживать, то быстро это все придёт в негодность», - добавил Михаил Ведерников.

«Вы своими горящими глазами и идеями вовлекаете людей», - обратился Михаил Ведерников к собравшимся. Он выразил надежду на дальнейшую работу такой большой командой. Губернатор заметил, что центр расположен в красивом месте, и ребята, которые будут приходить сюда, будут понимать, что все в этой жизни возможно, если постараться. А если невозможно, по его словам, то нужно просто приложить больше усилий.

Волонтёры Регионального отделения Союза пенсионеров России сказали главе региона, что пожилые люди тоже хотят быть востребованными, и надо показать, что они важны и нужны. «Нас тянет в красивые офисы. Мы рады, что у нас есть такая сильная команда», - заявили они.

Руководитель регионального ресурсного центра Алеся Михачева отметила, что благодаря поддержке добровольчества растет количество вовлеченных в эту работу ребят. «Методом проб и ошибок научились грамотно выстраивать работу», - сказала она. Алеся Михачева добавила, что продолжается акция взаимопомощи «Мы вместе», и заверила, что дальше мероприятий будет ещё больше и участников прибавится.

Губернатор поблагодарил всех собравшихся за работу. «Мы много сделали для развития общественных институтов. Перевыполнили план в прошлом году, более 100 млн привлекли в регион по грантам. Почивать на лаврах мы не будем, планку надо ставить все выше, и тогда будет много проектов. Обещаю со своей стороны вас поддерживать», - добавил Михаил Ведерников.

Центр станет уникальной площадкой для развития и популяризации волонтерского движения в муниципалитетах. Он будет оказывать поддержку волонтерским отрядам и организациям, в том числе по социальному проектированию, а также содействовать активистам в организации и проведении мероприятий. Кроме того, центр добровольчества станет площадкой для неформального общения единомышленников.

В 2020 году муниципальные центры добровольчества в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» при поддержке администрации Псковской области появились в Псковском, Дновском, Островском, Опочецком, Палкинском и Печорском районах, а также в Великих Луках. В рамках реализации проекта «Твой регион – твои возможности» при поддержке Фонда президентских грантов на базе каждого муниципального центра добровольчества открываются проектные офисы «Команда 2018». В этом году подобные центры открылись в Пыталово, Себеже и Невеле.