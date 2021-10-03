День Астафия Ветряка отмечают сегодня по народному календарю

14:47, 03 октября 2021, ПАИ

День Астафия Ветряка отмечается сегодня в память о великомученике Евстафии Римском, или по русской традиции Астафии. Об этом пишет calend.ru.

По направлению ветра в этот день предсказывали погоду: если он дул с севера — ожидали стужу, с юга — тепло. Западный сулил дождь, восточный — ясные дни. Южный ветер также обещал хороший урожай озимых.

Если на Астафия было тепло и летела паутина, считалось, что снег выпадет нескоро. Если шишки на елях выросли низко — ждали ранних морозов.

Кроме того, на Астафия Ветряка отмечали свой праздник мельники.