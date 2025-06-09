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Культура

Уроженка Себежа примет участие в конкурсе «Карта мира» в Москве

Студентка Псковского областного центра народного творчества, уроженка Себежа Анна Яковлева 11 июня примет участие в Международном многожанровом фестивале-конкурсе «Карта мира» в Москве, сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.

Фото предоставили в комитете по культуре Псковской области

Анна Яковлева выступит на конкурсе в номинации «Народный вокал» с песнями «Величальная» (С. Пожлаков, В. Максимов, обработка В. А. Бурлакова) и «Заклинание» (русская народная песня в обработке В. А. Бурлакова).

Председателем жюри Международного многожанрового фестиваля-конкурса «Карта мира» является певица, композитор, эксперт музыкального шоу телеканала «Россия-1» «Ну-ка, все вместе», педагог кафедры эстрадно-джазового пения МГИК и Академии Ларисы Долиной Этери Бериашвили.

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