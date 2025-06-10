Песни детства прозвучат на Всероссийском хоровом фестивале имени Гривского в Пскове

07:25, 10 июня 2025, ПАИ

Песни детства «Прекрасное далеко», «Чунга-чанга», «Пусть всегда будет солнце», «Лесной олень», «Улыбка», «Песенка крокодила Гены» и другие прозвучат 15 июня в Псковском кремле на Всероссийском хоровом фестивале им. М. Ф. Гривского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На сцене выступят Большой детский хор имени В. С. Попова, детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга, детский хор Пскова в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Главный хормейстер – Анатолий Кисляков.

Вход свободный. Все желающие могут прийти и расположиться со своими стульчиками или пледами на лужайке в кремле.

Фестиваль в Пскове продлится три дня – с 13 по 15 июня.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, Театрально-концертной дирекции Псковской области.