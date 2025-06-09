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Международный день архивов празднуют сегодня

Международный день архивов отмечают сегодня, 9 июня. Праздник учредил Международный совет архивов (МСА) на Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада) в ноябре 2007 года, сообщает calend.ru.

42 тонны продуктов через непролазные болота, которые не замерзали даже в лютые морозы, доставили в марте 1942 года псковские партизаны в блокадный Ленинград. Фото: Госархив Псковской области

В этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под её эгидой был основан МСА. Дата образования этой организации и была определена как Международный день архивов, а первый этот праздник, прошедший в 2008 году, стал одновременно и 60-й годовщиной со дня основания МСА.

Архивные данные являются ценным свидетельством социального, политического и экономического развития человечества. А архивы, будучи своего рода информационными центрами, обеспечивают доступ к ретроспективной документной информации, обеспечивают научное познание прошлого, содействуют в решении задач эффективного государственного управления, социально-экономического развития страны.

Напомним, что в России профессиональный праздник работников архивов отмечают ежегодно 10 марта.

Добавим, что большое интервью с директором Государственного архива Псковской области, членом Общественной палаты России Натальей Исаковой можно прочитать здесь.

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