Вышел новый выпуск издания «Михайловская пушкиниана»

17:49, 09 июня 2025, ПАИ

Новый, уже 107-й выпуск научно-популярного сборника «Михайловская пушкиниана» сдали в печать. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», силами которого это издание выходит в свет вот уже с 1996 года.

Новый сборник называется «Метелям не задуть свечу» – по названию XXVIII Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко. Материалы этой конференции составили первый, наиболее крупный раздел книги.

«Кроме «заглавной», собственно гейченковской темы, на содержание конференции и, как следствие, новой «Пушкинианы» так или иначе повлияли две даты, – пояснила редактор книги Ольга Бахтина. – Это особо значимое для музея 200-летие пребывания поэта в михайловской ссылке и первостепенное для всей страны 80-летие Победы в Великой Отечественной. Эта победа ознаменовала не только конец войны, но и начало возрождения и восстановления мирного быта, в том числе и в музеях. Кроме того, в числе докладов на чтениях был представлен ретроспективный обзор мероприятий 2024-го, юбилейного пушкинского года».

«Материалы февральской конференции в новой книге дополнены статьями об иконографии А. С. Пушкина и об иконографии пушкинских мест (вторая из этих публикаций подготовлена по материалам из коллекции почтовых карточек, изданных Обществом друзей Пушкинского заповедника в 1928 году), – уточнила Ольга Бахтина. – И, наконец, закрывает этот ряд статья из музейного архива – изыскания об имущественном положении Александра Максимовича Вындомского, основателя Тригорского как имения, отца Прасковьи Александровны Осиповой. Этот текст был написан в 1981 году Анатолием Ивановичем Давыдовым, заведующим музеем-усадьбой «Тригорское» (1966–1995), но сейчас обретает новую актуальность: в концепции развития Пушкинского заповедника на 2025–2037 годы в Тригорском предполагается воссоздание комплекса построек на сохранившихся фундаментах и реэкспозиция библиотеки, начало которой положил именно Вындомский».

Всего в новом сборнике более 20 статей и заметок. Среди них – литературное исследование кандидата филологических наук Вячеслава Козмина, хранителя «Пушкинской деревни» в Бугрово, озаглавленное «…У девочки в тринадцать лет» (из комментариев к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин»); обзор «Дореволюционные описания пушкинских мест (XIX – начало ХХ века), выполненный кандидатом исторических наук, профессором ПсковГУ Анатолием Филлимоновым; историческая заметка «Бой 3-й Ленинградской партизанской бригады у реки Сороти 11 июля 1943 года», подготовленная кандидатом технических наук, доцентом Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I Александром Мигровым совместно с петербургским исследователем Валерием Шагиным, многое другое.

Общий объём книги – 18,5 печатного листа, или 296 страниц, уточнили в «Михайловском». Она свёрстана в типографии «Псковское возрождение» и в настоящее время печатается там же тиражом в 150 экземпляров. В электронном виде сборник, как и предыдущие «Михайловские пушкинианы», уже сейчас доступен для чтения и свободного скачивания на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», в разделе «Специалистам → Библиотека → Михайловская пушкиниана».