Чем удивят гостей концерта «Моя судьба – моя держава!» в Пскове, рассказал организатор

22:42, 09 июня 2025, ПАИ

Праздничная концертная программа «Моя судьба – моя держава!» пройдёт в Зелёном театре в Пскове в День России, 12 июня. Чем удивят жителей и гостей Пскова, рассказал директор Дома офицеров Александр Царкозенко в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«Будут новые песни, в частности песня Виталия Зубкова «Эх, Россия» со сводным хором 76-й дивизии. Такой будет громадный хор и шикарная, просто монументальная песня. Ну и, конечно же, будут премьеры нашего замечательного композитора Андрея Евстафьева!» – отметил директор Дома офицеров.

От Дома офицеров в концерте примут участие заслуженный коллектив народного творчества – театр танца «Русские узоры», хореографический коллектив «Солнышко», танцевальная группа народного коллектива – студии циркового искусства «Псковский цирк», театр спортивных миниатюр «УникС», вокальная студия «Форте», группа «АртМастер», фольклорный ансамбль «ДУбайДА» и многие другие артисты.

«Что ещё интересно, будут у нас реконструкторы в средневековом обмундировании и, конечно же, наши воины в современной форме. Примут участие и волонтёры с флагами России. Приглашаем псковичей достать флаги и прийти обязательно поддержать нашу державу в такое непростое время», – отметил гость эфира.

Мероприятие начнётся в Зелёном театре в 16:00.