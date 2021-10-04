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Происшествия

Сбежавшего из больницы псковича продолжает искать полиция

61-летнего жителя деревни Гверздонь Псковского района Геннадия Баранова продолжают разыскивать полицейские. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 1 июня 2020 года мужчина ушёл из Псковской областной больницы после оказания ему медицинской помощи. Его местонахождение неизвестно до сих пор.

На вид Геннадию Баранову 65-70 лет, его рост 165-170 сантиметров, он худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие и волнистые, тёмные с сединой, глаза карие, нос прямой, губы тонкие. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением). Когда уходил, был одет в черную куртку, белые брюки и тёмные сандалии.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия Баранова, обращаться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 8 (911) 351-26-80 или 02.

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