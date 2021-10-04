Фальшивые рубли обнаружены в банке Пскова
В банке Пскова сотрудники полиции изъяли фальшивые рубли. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Так, 1 октября в финансовом учреждении Пскова были выявлены пятитысячная и тысячерублевая купюры с признаками подделки. По имеющимся сведениям, тысячерублевая банкнота поступила из Опочки, а фальшивая купюра достоинством пять тысяч рублей поступила из одного из псковских магазинов.
По данным фактам проводятся проверки, возбуждено уголовное дело.
Правоохранители рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим приём наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.
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