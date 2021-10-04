Завтра стартует корабль «Союз МС-19» с псковичкой Юлией Пересильд на борту

20:52, 04 октября 2021, ПАИ

5 октября в 11:55 по московскому времени с космодрома Байконур стартует экипаж, в состав которого, помимо космонавта Антона Шкаплерова, вошли режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Двое последних проведут на МКС 12 дней и потом вернутся на Землю. Возврат произойдёт 17 октября, Шипенко и Пересильд должны вернуться на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.