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Страна и мир

Завтра стартует корабль «Союз МС-19» с псковичкой Юлией Пересильд на борту

Завтра Юлия Пересильд отправится в космос. Фото РИА Новости © Рамиль Ситдиков

5 октября в 11:55 по московскому времени с космодрома Байконур стартует экипаж, в состав которого, помимо космонавта Антона Шкаплерова, вошли режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Двое последних проведут на МКС 12 дней и потом вернутся на Землю. Возврат произойдёт 17 октября, Шипенко и Пересильд должны вернуться на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.

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