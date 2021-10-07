Генконсул Франции в Пскове почтил память погибших в годы войны

13:40, 05 октября 2021, ПАИ

В Псковской области с официальным визитом находится генеральный консул Франции в Санкт-Петербурге Паскаль Сливански.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, 5 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Паскаль Сливански возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Официальные лица почтили память о подвиге фронтовиков, партизан и тружеников тыла минутой молчания.

В памятной церемонии также приняли участие и. о. руководителя территориального органа — представитель МИД России в Пскове Александр Иванов и другие официальные лица.

Мемориальный комплекс в Пскове открыт 23 июля 1974 года к 30-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Здесь погребен прах неизвестного солдата, погибшего под Псковом в 1941 году на 18-й день войны — он был одним из бойцов Северо-Западного фронта, которые с боями отступали вдоль левого берега Великой, обороняясь на промежуточных рубежах, выходя из окружения.