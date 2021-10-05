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Общество

В Псковской области дачные автобусы переходят на осеннее расписание

В Псковской области дачные автобусы с 9 октября переходят на осеннее расписание движения, сообщает ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Кроме того, автобусы, курсирующие по маршруту №8 и 8А, будут следовать по новому расписанию с 9 октября по выходным дням и с 11 октября по рабочим дням. С расписанием можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте «Псковпассажиравтотранса».

Ранее сообщалось, что 1 октября в Пскове состоялся запуск обновленного маршрута общественного транспорта №5. По просьбам псковичей маршрут сделан оборотным и организован заезд автобуса на улицу Юности и к онкоцентру.

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