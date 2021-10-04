Обновленный автобусный маршрут №5 связал три крупных района Пскова

16:18, 04 октября 2021, ПАИ

1 октября в Пскове состоялся запуск обновленного маршрута общественного транспорта №5. Ранее автобус ходил только в утренние часы по будням в одну сторону, от архива до вокзала. По просьбам псковичей маршрут сделан оборотным и организован заезд автобуса на улицу Юности и к онкоцентру, где оборудована новая автобусная остановка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по траснпорту и дорожному хозяйству Псковской области.

На обслуживание маршрута назначен автобус большого класса марки ЛиАЗ вместимостью 108 человек. Транспорт адаптирован для перевозки маломобильных групп граждан.

Остановочные пункты в прямом направлении: вокзал, онкодиспансер, завод «Авар», 11-я школа, пл. Победы, дамба, храм А. Невского, областная больница, ул. М. Горького, пл. Ленина, ул. Волкова, 12-я школа, ул. Белинского, ул. Текстильная.

Остановочные пункты в обратном направлении: архив, ул. Новоселов, областная ГИБДД, на кольце по требованию, ул. Инженерная, ул. Юности, ул. Звездная, ул. Текстильная, 12-я школа, ул. Волкова, пл. Ленина, Центральная городская библиотека, областная больница, храм А. Невского, дамба, пл. Победы, 11-я школа, завод «Авар», онкодиспансер, вокзал.

Интервал движения составляет около 1,5 часа. С расписанием можно ознакомиться на автобусных остановках и на сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Решение об изменении маршрута №5 было принято на заседании Общественного совета при Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Обновленный рейс обеспечивает жителей трех крупных районов города - Запсковья, ближнего Завеличья и района ж/д вокзала - прямым автобусным сообщением. Появилась более удобная возможность посещения областной больницы и онкологического диспансера.