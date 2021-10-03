Зарплатные клиенты Сбера могут оформить подписку СберПрайм за 1 рубль

17:45, 05 октября 2021, ПАИ

Жители России, которые получают зарплату на карту Сбербанка, могут оформить подписку СберПрайм на 3 месяца всего за один рубль, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

Подписку можно активировать в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Достаточно в разделе «Сервисы» на главном экране выбрать «СберПрайм», затем - «СберПрайм. Акция для зарплатных клиентов».

СберПрайм позволяет максимально выгодно пользоваться сервисами экосистемы Сбера: слушать музыку, вызывать такси, смотреть фильмы, заказывать продукты, консультироваться с врачами.

В течение двух рабочих дней зарплатные клиенты СберПрайм получат СМС или push-сообщение в СберБанк Онлайн с единым промокодом. Промокод даст скидку в 300 рублей сразу в двух сервисах экосистемы Сбера: СберМаркете и СБЕР ЕАПТЕКЕ. Промокод действителен при покупке от 1500 рублей. Промокод работает только для новых клиентов. Доставка в СберМаркете и СБЕР ЕАПТЕКЕ при наличии подписки СберПрайм бесплатная.

Для получения скидки в СберМаркете и СБЕР ЕАПТЕКЕ следует скопировать промокод из сообщения и активировать его, оформляя заказ на сайте или в мобильном приложении партнёров.

«Быть зарплатным клиентом Сбера выгодно. Наши зарплатные клиенты уже имеют некоторые преимущества при использовании сервисов банка. Так, ряд кредитных продуктов предлагается им на более выгодных условиях. Теперь мы открываем для зарплатных клиентов новые возможности для решения самых разнообразных задач быстро и выгодно с помощью подписки СберПрайм и сервисов экосистемы», - отметила директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.