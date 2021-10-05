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Культура

В октябре на платформе Кинопоиск HD можно посмотреть новый фильм Дмитрия Месхиева

Новый фильм Дмитрия Месхиева увидят подписчики на Кинопоиск HD. Фото Кинопоиск

Фильм Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай» с 20 октября можно будет посмотреть на платформе Кинопоиск HD, сообщает сайт «Бюллетень кинопрокатчика».

Картина – участник международного кинофестиваля в Варшаве. Главному герою Пашке не везет в жизни: жена ушла, и он пристрастился к алкоголю, таблеткам и скандалам со всеми, кто попадет под горячую руку. Выписавшись из клиники неврозов, Пашка пытается начать жизнь с чистого листа, но получается не очень – пока однажды возле аптеки ему не встречается прекрасная незнакомка.  В фильме снимались Юлия Пересильд, Алесь Снопковский, Маргарита Бычкова («Мажор») и другие. 

Фильм будет доступен на «КиноПоиске HD» по подписке «Плюс». А также доступен в Беларуси и Казахстане.

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