Андрей Турчак вновь избран первым вице-спикером Совета Федерации

11:16, 06 октября 2021, ПАИ

Андрей Турчак вновь избран первым вице-спикером Совета Федерации, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия». Решение приняла верхняя палата парламента на заседании 6 октября

Секретарь Генерального Совета «Единой России» прошел хорошую школу, отметила в ходе выступления председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Он дважды избирался губернатором Псковской области, с 2017 года - заместитель, потом первый заместитель председателя Совета Федерации, ведет активную общественную деятельность. Я предлагаю переподтвердить полномочия и вновь избрать первым заместителем председателя Совета Федерации Андрея Анатольевича Турчака», - сказала Валентина Матвиенко.

Сенаторы в ходе тайного голосования кандидатуру поддержали.

Заместителем председателя Совета Федерации стал Юрий Воробьев.

Андрей Турчак был избран представителем Псковской области в Совете Федерации 30 сентября на первом заседании VII созыва регионального парламента. Кандидатуру секретаря Генсовета «Единой России» в ходе тайного голосования поддержало большинство депутатов.