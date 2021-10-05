Андрей Турчак вновь избран первым вице-спикером Совета Федерации
Андрей Турчак вновь избран первым вице-спикером Совета Федерации, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия». Решение приняла верхняя палата парламента на заседании 6 октября
Секретарь Генерального Совета «Единой России» прошел хорошую школу, отметила в ходе выступления председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Он дважды избирался губернатором Псковской области, с 2017 года - заместитель, потом первый заместитель председателя Совета Федерации, ведет активную общественную деятельность. Я предлагаю переподтвердить полномочия и вновь избрать первым заместителем председателя Совета Федерации Андрея Анатольевича Турчака», - сказала Валентина Матвиенко.
Сенаторы в ходе тайного голосования кандидатуру поддержали.
Заместителем председателя Совета Федерации стал Юрий Воробьев.
Андрей Турчак был избран представителем Псковской области в Совете Федерации 30 сентября на первом заседании VII созыва регионального парламента. Кандидатуру секретаря Генсовета «Единой России» в ходе тайного голосования поддержало большинство депутатов.
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