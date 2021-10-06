Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
Нобелевскую премию 2021 года по химии присудили ученым Биньямину Листу и Дэвиду Макмиллану. Об этом объявил Нобелевский комитет.
Премия была присуждена ученым за развитие асимметричного органокатализа, третий этап которого оба ученых, независимо друг от друга, разработали в 2020 году.
Напомним, что 4 октября объявили лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины, которыми стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян «за открытие рецепторов температуры и прикосновения».
И 5 октября лауреатами Нобелевской премии по физике стали японско-американский климатолог Сюкуро Манабе, немецкий физик Клаус Хассельман совместно с итальянским физиком-теоретиком Джорджо Паризи, которые получили ее за «новаторский вклад в понимании комплексных физических систем».
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