Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

13:30, 06 октября 2021, ПАИ

Нобелевскую премию 2021 года по химии присудили ученым Биньямину Листу и Дэвиду Макмиллану. Об этом объявил Нобелевский комитет.

Премия была присуждена ученым за развитие асимметричного органокатализа, третий этап которого оба ученых, независимо друг от друга, разработали в 2020 году.

Напомним, что 4 октября объявили лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины, которыми стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян «за открытие рецепторов температуры и прикосновения».

И 5 октября лауреатами Нобелевской премии по физике стали японско-американский климатолог Сюкуро Манабе, немецкий физик Клаус Хассельман совместно с итальянским физиком-теоретиком Джорджо Паризи, которые получили ее за «новаторский вклад в понимании комплексных физических систем».