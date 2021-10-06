Уволены четыре сотрудника саратовского ФСИН после видео пыток заключенных

17:07, 06 октября 2021, ПАИ

​

Директор ФСИН Александр Калашников 6 октября уволил четырех сотрудников УФСИН по Саратовской области после публикаций с жестокими пытками осужденных в тюремной больнице, пишет ТАСС.

Были уволены начальник ФКУ «ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области» Павел Гаценко совместно с заместителем начальника по безопасности и оперативной работе Сергеем Саловым, начальником отдела безопасности Сергеем Мальцевым и начальником отдела Антоном Бочковым.

Ранее сообщалось, что 5 октября сотрудники Следственного комитета, после проверок сообщений о пытках в саратовской тюрьме, возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Но сегодня стало известно о возбуждении еще четырех уголовных дел по п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения»), после которых были уволены четыре вышеупомянутых сотрудника.

Также Следственный комитет Саратовской области уточнил, что ведутся расследования еще трех уголовных дел по эпизодам сексуального насилия в отношении четверых заключенных с января 2020 года по май 2021 года на территории тюремной больницы.



