Антимонопольная служба отказала Avito в покупке ЦИАН

20:52, 06 октября 2021, ПАИ

Вопрос о слиянии двух самых крупных сервисов по продаже, покупке и обмену недвижимости – Avito и ЦИАН – был снят с повестки дня Федеральной антимонопольной службой. Об этом пишет Interfax со ссылкой на пресс-релиз ведомства. ФАС запретила Avito покупать ЦИАН, поскольку тогда сервис займёт доминирующее положение на рынке (более 50%).

«Такая ситуация, по мнению ведомства, увеличивает вероятность повышения цен на услуги досок объявлений Avito и Cian.ru как для физических лиц, так и для профессиональных участников», – говорится в сообщении службы.

Ранее ПАИ писало, что Avito ведёт переговоры о покупке ЦИАН. Сделка не состоится.