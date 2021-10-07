Валентина Терешкова может возглавить думскую комиссию по этике

11:57, 07 октября 2021, ПАИ

Думскую комиссию по этике может возглавить Валентина Терешкова. Об этом сообщил врио замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Васильев, пишет ТАСС.

Васильев сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», что Дума предусмотрела увеличение комиссий, например комиссию по этике в связи с неэтичным поведением людей.

«У нас уже в прошлом созыве была сформирована такая комиссия внутрипартийная, которую возглавляла Валентина Владимировна Терешкова. Теперь уже мы предлагаем комиссию думскую, которая будет не внутри одной партии», - сообщает Васильев.

Также Владимир Васильев уточнил, что вопросы увеличения числа думских комитетов окончательно будут решаться именно Думой.