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Политика

Валентина Терешкова может возглавить думскую комиссию по этике

Фото: Пленарное заседание Госдумы РФ/Владимир Федоренко

Думскую комиссию по этике может возглавить Валентина Терешкова. Об этом сообщил врио замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Васильев, пишет ТАСС.

Васильев сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», что Дума предусмотрела увеличение комиссий, например комиссию по этике в связи с неэтичным поведением людей.

«У нас уже в прошлом созыве была сформирована такая комиссия внутрипартийная, которую возглавляла Валентина Владимировна Терешкова. Теперь уже мы предлагаем комиссию думскую, которая будет не внутри одной партии», - сообщает Васильев.

Также Владимир Васильев уточнил, что вопросы увеличения числа думских комитетов окончательно будут решаться именно Думой.

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