Валентина Терешкова может возглавить думскую комиссию по этике
Думскую комиссию по этике может возглавить Валентина Терешкова. Об этом сообщил врио замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Васильев, пишет ТАСС.
Васильев сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», что Дума предусмотрела увеличение комиссий, например комиссию по этике в связи с неэтичным поведением людей.
«У нас уже в прошлом созыве была сформирована такая комиссия внутрипартийная, которую возглавляла Валентина Владимировна Терешкова. Теперь уже мы предлагаем комиссию думскую, которая будет не внутри одной партии», - сообщает Васильев.
Также Владимир Васильев уточнил, что вопросы увеличения числа думских комитетов окончательно будут решаться именно Думой.
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