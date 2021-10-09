Франция выступит за отмену смертной казни во всём мире

18:42, 09 октября 2021, ПАИ

Франция проведёт в первой половине 2022 года международную конференцию с целью повсеместного запрета смертной казни. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон, пишет ТАСС.

Политик отметил, что французская сторона будет призывать страны, где еще применяется смертная казнь, отказаться от этого «позорного акта».

Он подчеркнул, что совместно с партнёрами по Евросоюзу Париж на следующей сессии Генеральной Ассамблеи ООН внесёт проект резолюции с требованием, чтобы каждое государство, не отменившее смертную казнь, предоставляло в ООН сведения о количестве вынесенных и приведённых в исполнение смертных приговоров.

Франция 40 лет назад стала 35-й страной мира, отменившей смертную казнь. Это решение, принятое парламентом, утвердил президент Франсуа Миттеран 9 октября 1981 года.