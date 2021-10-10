Автомобиль с Ксенией Собчак попал в ДТП, есть погибшие
Автомобиль, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, попал в ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
ДТП произошло вечером 9 октября. Столкнулись два автомобиля. В одном из них в качестве пассажира находилась Ксения Собчак, она не пострадала.
Во второй машине находились три человека: один из них погиб на месте, второй скончался в больнице, третий находится в тяжёлом состоянии.
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