Автомобиль с Ксенией Собчак попал в ДТП, есть погибшие

15:07, 10 октября 2021, ПАИ

Автомобиль, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, попал в ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

ДТП произошло вечером 9 октября. Столкнулись два автомобиля. В одном из них в качестве пассажира находилась Ксения Собчак, она не пострадала.

Во второй машине находились три человека: один из них погиб на месте, второй скончался в больнице, третий находится в тяжёлом состоянии.