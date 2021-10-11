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Экономика

Россельхозбанк создаёт условия для ускорения цифровизации АПК

Россельхозбанк включил в свою продуктовую линейку цифровые партнерские сервисы по точному земледелию, чтобы иметь возможность в следующем году внедрить в кредитную скоринговую модель уровень цифровизации клиентов из АПК. Сейчас клиентам банка, приобретающими цифровые решения, уже доступны специальные пакеты услуг на льготных условиях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе финансового учреждения. 

«Мы намерены ввести дифференцированные ставки по кредитам в зависимости от степени проникновения цифровых решений в структуру клиентов. Объективные показатели говорят о более высокой эффективности технологичных компаний сектора АПК, и именно они будут получать в нашем банке кредиты по сниженным ставкам. До конца года мы накопим достаточно больших данных, систематизируем их и будем готовы к изменению оценки рисков при кредитовании», - заявила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова во время своего выступления на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая Осень».

РСХБ активно взаимодействует с российскими стартапами, чтобы предлагать сельхозкомпаниям эффективные коробочные решения. Стоимость их внедрения доступна представителям микро- и малого бизнеса. А часть вообще бесплатна, как, например, платформа Своё Родное, на которой зарегистрировано 7 тысяч фермеров.

«Маркетплейс создаёт все условия, чтобы каждый фермер в России нашёл семьи, которые будут без дополнительных наценок приобретать у него экологичные продукты питания. А максимально удобную организацию процесса покупки мы берём на себя. Мы стремимся к построению бесшовного клиентского пути, который уже реализован на платформе Своё Фермерство. Это площадка для эффективного ведения бизнеса в сельском хозяйстве с помощью цифровых банковских технологий», - отметила Елена Батурова.

РСХБ работает с адаптивными технологиями цифровизации отрасли, которые обеспечивают быстрый возврат инвестиций, предсказуемость результата и малые затраты на разработку и внедрение.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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