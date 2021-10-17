Студентка Псковского колледжа искусств стала победителем Всероссийской олимпиады по сольфеджио
Студентка специальности «Музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств Алина Анохина стала лауреатом первой степени Всероссийской (с международным участием) олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.
Преподаватель по музыкально-теоретическим дисциплинам Ирина Галковская рассказала, что олимпиада проходила в дистанционном формате. Девушка победила в номинации «Сольфеджио», участниками которой стали более 50 молодых музыкантов из разных городов России.
В числе конкурсных заданий, которые представила студентка, было исполнение a capella (без сопровождения) песни Ф. Шуберта «Мельник и ручей» и знаменитой темы Summertime из оперы Д. Гершвина «Порги и Бесс».
«Для меня, как для педагога, звание лауреата 1 степени, которое получила моя студентка, и мой диплом «За педагогическое мастерство» – это важное признание современного направления в сольфеджийной педагогике, сторонницей которого я являюсь. В практике сольфеджио наряду с классическим репертуаром нужно активнее использовать современный музыкальный язык, эстрадно-джазовые темы. Не натаскивать учеников к сдаче экзаменов, которые зачастую не имеют никакой реальной связи с живой музыкой, с музыкальным искусством. Нельзя забывать о том, что сольфеджио, в первую очередь, развивает мышление, творческие способности, воспитывает музыкальный вкус, чувство стиля», - подчеркнула Ирина Галковская.
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