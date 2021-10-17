Студентка Псковского колледжа искусств стала победителем Всероссийской олимпиады по сольфеджио

11:53, 18 октября 2021, ПАИ

Студентка специальности «Музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств Алина Анохина стала лауреатом первой степени Всероссийской (с международным участием) олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Преподаватель по музыкально-теоретическим дисциплинам Ирина Галковская рассказала, что олимпиада проходила в дистанционном формате. Девушка победила в номинации «Сольфеджио», участниками которой стали более 50 молодых музыкантов из разных городов России.

В числе конкурсных заданий, которые представила студентка, было исполнение a capella (без сопровождения) песни Ф. Шуберта «Мельник и ручей» и знаменитой темы Summertime из оперы Д. Гершвина «Порги и Бесс».

«Для меня, как для педагога, звание лауреата 1 степени, которое получила моя студентка, и мой диплом «За педагогическое мастерство» – это важное признание современного направления в сольфеджийной педагогике, сторонницей которого я являюсь. В практике сольфеджио наряду с классическим репертуаром нужно активнее использовать современный музыкальный язык, эстрадно-джазовые темы. Не натаскивать учеников к сдаче экзаменов, которые зачастую не имеют никакой реальной связи с живой музыкой, с музыкальным искусством. Нельзя забывать о том, что сольфеджио, в первую очередь, развивает мышление, творческие способности, воспитывает музыкальный вкус, чувство стиля», - подчеркнула Ирина Галковская.