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Культура

Более десяти коллективов выступили на международном фольклорном фестивале «Золотые родники» в Пскове

Традиционный международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» в Пскове объединил более 10 творческих коллективов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участники из Ленинградской, Новгородской, Липецкой и Псковской областей выступили на сцене Псковского городского культурного центра. Зарубежные друзья фестиваля — ансамбль танца «Ямпадрацис» (Латвия), ансамбль «Азерыца» (Республика Беларусь) и представители народа сето (Эстония) продемонстрировали видеоверсии выступлений своих коллективов.

Впервые в рамках фестиваля «Золотые родники» выступила российская певица, заслуженная артистка России Евгения Смольянинова. Она известна исполнением русских народных песен, романсов, авторских сочинений и этнических композиций разных народов. Самое почетное место в ее творчестве занимают произведения из репертуара усвятской исполнительницы Ольги Сергеевой.

Фестиваль также запомнился викториной «Этнографическое путешествие» на знание псковских традиций, элементов костюма и этнографической терминологии. Ярким финалом двух фестивальных дней стал концерт «От сердца к сердцу», где каждый из участников представил лучшие образцы традиционной культуры своей земли.

Организатором Международного фольклорного фестиваля «Золотые родники» является Псковский областной центр народного творчества. Основная задача мероприятия — сохранение и развитие традиционной народной культуры Псковской области и регионов России, а также знакомство с народным творчеством ближнего зарубежья.

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