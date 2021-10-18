Более десяти коллективов выступили на международном фольклорном фестивале «Золотые родники» в Пскове
Традиционный международный фольклорный фестиваль «Золотые родники» в Пскове объединил более 10 творческих коллективов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
Участники из Ленинградской, Новгородской, Липецкой и Псковской областей выступили на сцене Псковского городского культурного центра. Зарубежные друзья фестиваля — ансамбль танца «Ямпадрацис» (Латвия), ансамбль «Азерыца» (Республика Беларусь) и представители народа сето (Эстония) продемонстрировали видеоверсии выступлений своих коллективов.
Впервые в рамках фестиваля «Золотые родники» выступила российская певица, заслуженная артистка России Евгения Смольянинова. Она известна исполнением русских народных песен, романсов, авторских сочинений и этнических композиций разных народов. Самое почетное место в ее творчестве занимают произведения из репертуара усвятской исполнительницы Ольги Сергеевой.
Фестиваль также запомнился викториной «Этнографическое путешествие» на знание псковских традиций, элементов костюма и этнографической терминологии. Ярким финалом двух фестивальных дней стал концерт «От сердца к сердцу», где каждый из участников представил лучшие образцы традиционной культуры своей земли.
Организатором Международного фольклорного фестиваля «Золотые родники» является Псковский областной центр народного творчества. Основная задача мероприятия — сохранение и развитие традиционной народной культуры Псковской области и регионов России, а также знакомство с народным творчеством ближнего зарубежья.
На что потратите два дополнительных выходных дня в ноябре?
Более десяти коллективов выступили на международном фольклорном фестивале «Золотые родники» в Пскове
Михаил Ведерников подчеркнул значимость совместного проекта Российского национального музея музыки и Пушкинского заповедника
Премьера снятого в Псковской области фильма «Учёности плоды» состоялась в Санкт-Петербурге