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Развлечения

Первый в мире парк развлечений на нефтяной платформе построят в Саудовской Аравии

Первый в мире парк развлечений на нефтяной платформе. Фото Telegram

Саудовская Аравия построит первый в мире парк развлечений на нефтяной платформе. Проект дословно называется «Буровая установка» и по задумке властей должен помочь развитию развлекательной сферы и туризма в стране, пишет Telegram-канал «Лента дня».

На территории комплекса будут расположены три отеля, рестораны, вертолётные площадки и экстремальные аттракционы.

Каждую осень в Мюнхене (Германия) специально для ежегодного фестиваля Октоберфест возводится самый большой в мире временный парк развлечений. Это огромный комплекс, на территории которого располагается около 50 разнообразных аттракционов.

Пальму первенства самого большого постоянного парка развлечений держит парк американской кинокомпании Universal.

Ранее ПАИ писало, что инввестор собирается расширять Луки-парк.

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