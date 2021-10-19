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Происшествия

BMW сбил молодого человека в Пскове

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Автомобиль BMW 316 под управлением 24-летней девушки сбил молодого человека в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 18 октября в 8:35 на улице Кузбасской Дивизии, 38. 22-летнего пешехода сбили в тот момент, когда он шёл по правому краю проезжей части дворовой территории в попутном направлении.

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В результате ДТП пешеход получил травмы, после осмотра в областной больнице его отпустили домой. Водитель автомобиля была трезвой, добавили в ведомстве.

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