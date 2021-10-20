В Южной Корее пациента убило во время обследования МРТ

21:45, 20 октября 2021, ПАИ

В Южной Корее 60-летний мужчина умер в аппарате МРТ от удара кислородным баллоном по голове, пишет РИА Новости со ссылкой на корейское издание South China Morning Post.

С судорожными приступами больного доставили в больницу. Приступы напоминали эпилепсию, поэтому ему назначили МРТ-обследование. Когда мужчина находился внутри аппарата, в машину засосало 60-килограмовый кислородный баллон, который ударил госпитализированного по голове и убил его на месте.

В полиции начали расследование. В ведомстве пояснили, что собственная кислородная система могла выйти из строя, из-за чего пришлось использовать баллон.

В статье подчеркивается, что в помещениях с аппаратами МРТ нельзя хранить металлические предметы из-за мощного магнитного поля механизма.