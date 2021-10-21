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Жизнь или вечный COVID. Почему псковичи прививаются

Заболеваемость COVID каждый день обновляет антирекорды. Единственный способ победить заразу – прививка. Несмотря на тяжёлое положение, есть те, кто до сих пор сомневается в необходимости прийти в пункт вакцинации и сделать маленький, но важный шаг на пути к победе над пандемией. Корреспонденты Псковского агентства информации выяснили  у простых псковичей,  почему они пришли в пункт вакцинации, отказались от всех предрассудков и поставили укол. Смотрите в нашем сюжете.

Прежде всего, в холодный пот бросают истории людей, которые на своём жизненном опыте узнали, какие последствия влечёт отказ от вакцинации. «Моя подруга переболела, так она получила осложнение на сердце и ухудшила своё состояние. Полгода она, можно сказать, просто существовала». Врачи предлагают обратиться к истории, когда вирусы уничтожали целые поколения. Хороший пример того, что бывает, если бездействовать. «Важно заботиться о своём здоровье и здоровье окружающих», - говорят работники пунктов вакцинации.

К слову об окружающих, множество людей возмутились введением QR-кодов, мол «так нельзя», «это сегрегация» и т. д.
Каждый имеет право на свой выбор и мнение, но ситуация, мягко говоря, не из тех, когда можно открывать длительную дискуссию и вырабатывать индивидуальные подходы. Гибнут люди, а те, кто по состоянию здоровья не имеет возможности привиться, вынуждены сидеть дома и дожидаться, когда разрешат все споры и пандемия падёт. К примеру, в Латвии ничего обсуждать не стали, объявили локдаун. В Литве уже давно без прививки никуда не выйдешь. 

«Отрицать прививку – антинаучно. В нашей стране каждого прививают с детства», - поделился мнением пскович. Другой из героев сюжета привёл в пункт вакцинации друга, так как думает не только о себе. «У меня четверо детей, беспокоюсь за их здоровье, здоровье родителей. Я привился ещё весной и никаких негативных последствий не испытал».

Радует, что поток людей в пунктах вакцинации растёт. По их словам, прививаться не страшно, удобно и быстро. Хороший пример показывают и пожилые люди. «У меня много своих болезней. У меня кардиостимулятор, стенты стоят на сердце, поэтому я боюсь и решила привиться», – призналась представительница старшего поколения.

Консультирующие врачи внимательно и ответственно относятся к своей задаче. При необходимости людей отправляют на более детальное обследование. Многие боятся, но за всё время кампании вакцинации, по словам врача, не было ни одного критического случая или осложнения, которое не предусмотрено инструкцией.

Можно по-разному относиться к прививкам, пандемии и ограничениям, но уже сложно отрицать, что без прививки, маски и QR-кода путь к нормальной жизни закрыт. Переждать не получается, пора переходить от слов к делу. Не болейте и берегите себя.

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