Хотите как в Латвии, или Почему псковичи должны радоваться введению QR-кодов

17:12, 19 октября 2021, ПАИ

21 октября соседствующая с Псковской областью Латвия уходит в локдаун. Не прошло и года, как говорится. Руководство республики признало, что кампания по вакцинации от коронавируса в стране провалилась. Будем честны, буксует она и в Псковской области, и почти по всей России. И это тот случай, когда в скромных темпах целиком и полностью виноваты жители региона. Представляете, в этот раз не получится обвинить местных чиновников или далёкое правительство. Виноваты вы. Да, вот вы и вы. Те, кто ждёт у моря погоды, слушает внутренний голос или знакомого врача, который сам не прививается и другим не советует. А почему? А он «так видит».

1 ноября в регионе, наконец, вводят QR-коды для посещения кафе, бассейнов, фитнес-клубов. На концерты и спектакли без кода вход закрыт с 11 октября. По-хорошему эта превентивная мера должна была быть внедрена ещё в сентябре, когда все вернулись из отпусков и с каникул. Тогда бы мы не наблюдали сейчас по 200+ больных в ежедневной ковидной статистике и по 800 вызовов скорой в сутки. Ну дайте врачам уже отдышаться!

Представляю, как сейчас корёжит антиваксеров, которые в соцсетях моментально бросились бубнить, что QR-коды ограничивают их конституционные права и свободы. А вы, дорогие товарищи, ограничиваете свои шансы на жизнь. Кто-то из воинствующих мракобесов пытался утверждать, что вакцинированные являются основными переносчиками вируса. Главврач областной инфекционки Анастасия Повторейко сообщила, что подобные заявления не соответствуют действительности.

Под общую гребёнку попали беременные (до 22 недели) и кормящие мамы и все прочие, которым прививку делать не рекомендуется по медицинским показаниям. Но им придётся смириться и гулять не по кафе, а по свежему воздуху. Здоровее будут. Пандемию и её суровый оскал никто пока не отменил.

Сейчас коллективный иммунитет в Псковской области недотягивает и до 50%, нужно хотя бы 60, лучше 70%. Всё в наших силах, не так ли? Вакцина есть, пункты и поликлиники работают исправно. Выкроить несколько часов всегда можно. Так чего же вы ждёте? Давно не было асфиксии? Или очень хочется полежать на животе и услышать рядом писк работающего аппарата ИВЛ?

В соседней же Литве (не путать с Латвией) QR-коды действуют с 13 сентября. «Паспорт возможностей» - так здесь называют этот документ - могут получить привитые, переболевшие коронавирусом или сдавшие тест на COVID-19 с отрицательным результатом.

Без QR-кода здесь, в прямом смысле, не сходишь даже за хлебом, не говоря уже о больших торговых центрах, кафе, кино, фитнесах и прочих местах общего пользования. Везде на входе стоят люди со специальными сканирующими аппаратами. Были те, кто пытался обойти систему и просочиться в магазин по поддельному или чужому коду, теперь им грозят многотысячные штрафы в евро.

Да, в Вильнюсе народ пробовал выходить на митинги, да, магазины говорили о падении выручки, но зато сейчас кафе работают, рестораны гудят, в кино исправно крутят Бонда, в фитнесе качают бицепс. Хотя статистика заболеваемости здесь тоже идёт вверх. Зато заболевшие гарантированно не имеют доступа никуда, кроме собственного подъезда, аптек и небольших магазинчиков у дома. Разумеется, в маске.

Постепенно все привыкли к новой реальности, и, поверьте, это куда лучше прошлогодней истории, когда с 26 октября Литва ушла в локдаун, продлившийся аж до начала мая.

Хотите и вы снова посидеть дома и вкусить радости дистанционки вместе с детьми? Подозреваю, что нет.

В соцсетях я много раз говорила и повторюсь, что в России слишком тетешкаются с нежелающими вакцинироваться, уговаривают и уговаривают, разыгрывают призы, дают отгулы, поощряют и поощряют. В Прибалтике всё проще и жёстче: прививка – не право, а обязанность. Не желаете прививаться, пожалуйста, проследуйте в локдаун или на ИВЛ - как повезёт. И вот уже в Литве коллективный иммунитет стремится к 60%. В Латвии замешкались, теперь расплачиваются первым местом по заболеваемости в мире, всеобщим карантином и комендантским часом с 20:00 до 5:00. Ау, псковские антиваксеры, вам всё ещё кажется, что вас чрезмерно ограничивают?

Радуйтесь, что хоть бы и с QR-кодом, но вы можете послушать музыку в областной филармонии, аплодировать псковской труппе в театре и поболтать с подругой в кафе за чашкой капучино.