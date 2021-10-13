Итоги опроса: мнения пользователей сайта ПАИ по вопросу введения QR-кодов разделились

15:01, 13 октября 2021, ПАИ

8 октября на заседании оперштаба губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о внедрении системы QR-кодов для массовых мероприятий в Псковской области, с 11 октября в организациях культуры, а с 1 ноября это требование распространят и на другие сферы, в том числе предприятия общественного питания, бассейны, фитнес-организации. Псковское агентство информации представляет результаты пользовательского опроса, который показывает, как к этому решению относятся наши зрители и читатели.

Почти 38% респондентов поддерживают такое решение. Чуть больше 4% также готовы к нововведению, но при условии, что последует снижение некоторых ограничений. К примеру – возможность некоторым заведениям общепита работать по ночам. Чуть меньше 8% пользователей сайта ПАИ не уверены в надёжности системы QR-кодов. 46,4% участников опроса выразили своё несогласие с таким решением и считают, что такой подход разобщает общество и нарушает личные права гражданина, а 4% оказались равнодушны к данной теме.

QR-код – это ссылка на сертификат о вакцинации в кабинете «Госуслуг», он автоматически генерируется после вакцинации в личном кабинете на портале. Затем достаточно паспорта, чтобы подтвердить его подлинность. В случае если нет аккаунта на «Госуслугах», нужно носить с собой бумажный сертификат. У переболевших в свою очередь должна быть справка о перенесённой болезни, рассказал губернатор в своём еженедельном видеообращении.

Стандартный QR-код может нести в себе до 4000 символов. Это позволяет зашифровать даже целые тексты, длинные ссылки и многое другое. Есть даже возможность шифрования картинок. Телефон, считывая всю эту информацию через приложение, перенаправляет пользователя по ссылке или предоставляет ему соответствующую информацию. Среди плюсов, имеющихся у QR-кода, можно выделить:

- Доступность (нужен лишь телефон с камерой и любой QR-код);

- Безопасность.

- Скорость (на все действия, начиная от сканирования и заканчивая оплатой, уходит крайне мало времени).

Среди минусов – для пользования необходим телефон с хорошей камерой.

С ростом заболеваемости COVID-19 и регулярно обновляемым рекордом по смертности регионы вводят новые ограничения. Среди них: Пермский край; Удмуртия (там ввели QR-коды для посещения спортивных и культурных мероприятий, а также театров и кино. Кроме того, попасть туда можно, предъявив отрицательный тест на коронавирус); Ульяновская область (для мероприятий численностью более десяти человек, предприятия общепита, салоны красоты, солярии, бани, фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, концерты и выставки); Самарская область; Калининградская область; Челябинская область; Чувашия; Свердловская область (в регионе решили создать свободные от COVID-19 зоны); Татарстан (торговые центры и объекты розничной торговли с площадью торгового зала свыше 400 кв. м пускают только по действующим QR-кодам); Вологодская область (QR-коды для привитых или переболевших нужны тем, кто хочет пройти диспансеризацию и профилактический осмотр. Требование распространяется на людей, которые лечатся амбулаторно и в стационаре);

Амурская область; Севастополь; Мордовия; Новосибирская область; Карелия; Ленинградская область (посетителям социальных учреждений с круглосуточным проживанием (например, домов престарелых) потребуется сертификат о полном курсе вакцинации. С 15 ноября в ночные клубы, кино, театры, концертные залы, спортивные организации, гостиницы, на дискотеки и тренировочные базы).

Как видно, в некоторых регионах ограничения более суровые. В Псковской области QR-код – это не обязательная мера, а скорее один из возможных вариантов посещения массовых мероприятий. Как пример - Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина. Попасть на спектакли можно при наличии у совершеннолетнего зрителя документа о вакцинации или документа о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев.

На контроле зрителю будет необходимо предъявить документ о вакцинации (это может быть как QR-код, который высылается на «Госуслуги», так и сертификат о вакцинации) или документ о перенесенном заболевании.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто – достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.