Андрей Маковский готов отстаивать трудовые права граждан в областном Собрании

15:57, 21 октября 2021, ПАИ

Проблемы условий труда профессорско-преподавательского состава ПсковГУ обсудил 21 октября депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский с председателем первичной профсоюзной организации университета Светланой Водневой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.

Ранее, являясь сотрудником областного совета профсоюзов, Андрей Маковский отвечал за развитие профсоюзного движения и организацию коллективных действий. Как отметили в пресс-службе профобъединения, теперь «интересы членов профсоюзов Псковской области будут отстаиваться, в том числе, с помощью депутатских инициатив, запросов и обращений».

Кроме того, Андрей Маковский, который в настоящее время также работает старшим научным сотрудником ПсковГУ, вступил в профсоюз образования Псковской области.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в свою очередь отметил, что рад пополнению в составе профсоюзов, и выразил уверенность, что с депутатской поддержкой у профсоюзного движения будет больше возможностей в отстаивании трудовых прав граждан.