Безработный пскович ограбил нового знакомого после застолья

10:57, 22 октября 2021, ПАИ

Безработный 45-летний пскович ограбил нового знакомого после застолья, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в областном центре 12 октября около 13:00 возле дома по Рижскому проспекту мужчина с применением насилия открыто похитил деньги и мобильный телефон у 34-летнего горожанина, после чего скрылся. Причиненный ущерб составил 28 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию только 21 октября. Тем не менее сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Фигурантом оказался пскович, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражу и грабеж.

По версии следствия, потерпевший познакомился с подозреваемым случайно в одном из питейных заведений города, где они вместе распивали спиртное. Когда злоумышленник увидел, что у его нового знакомого есть деньги, он решил прибрать их к рукам. Заодно прихватил и мобильник.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется расследование.