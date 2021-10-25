Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Правила получения маткапитала для отцов-одиночек уточнят в России

В России уточнят правила получения отцами материнского капитала. Законопроект планируется рассмотреть на комиссии правительства по законопроектной деятельности, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.

В частности, будет расширен круг получателей маткапитала. В пояснительной записке к поправкам в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» указано, что право получать выплаты предлагается распространить на мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года. Также маткапитал смогут получить отцы за первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, при наличии гражданства России, в случае смерти матери без гражданства. Кроме того, проект предусматривает переход этого права непосредственно детям в равных долях, если их отец-одиночка умрет.

Предложено исключить дубликат сертификата, документ будет доступен в электронном виде. При необходимости бумажного подтверждения его будут печатать в органах по месту обращения. Также можно будет запросить выписку из федерального регистра.

Предполагается, что изменения в закон о материнском капитале вступят в силу в 2022 году. Они позволят получить материнский капитал 135 одиноким отцам — гражданам РФ, которые с момента начала действия программы материнского капитала воспитывают детей после смерти матери-иностранки.

В 2021 году в Псковской области 8 отцов получили сертификаты на материнский капитал.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Занимаетесь ли вы благотворительностью?

Проголосовать >>>

25 октября 2021

Более 47 тысяч жителей Псковской области вылечились от COVID-19
25 октября 2021

День таможенника РФ отмечается 25 октября
24 октября 2021

Врач-диетолог рассказал, какие продукты помогут снизить уровень «плохого» холестерина в крови
24 октября 2021

Скончался пенсионер, учинивший ДТП в Палкинском районе
24 октября 2021

Психолог назвала секрет счастливого замужества
24 октября 2021

В России будут разработаны современные стандарты для туристической отрасли
24 октября 2021

Великолучанин приговорён к 80 часам обязательных работ за кражу телефона
24 октября 2021

Россиянам объяснили, как подать заявление об оформлении визы США

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...