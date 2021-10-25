Правила получения маткапитала для отцов-одиночек уточнят в России

08:57, 25 октября 2021, ПАИ

В России уточнят правила получения отцами материнского капитала. Законопроект планируется рассмотреть на комиссии правительства по законопроектной деятельности, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.

В частности, будет расширен круг получателей маткапитала. В пояснительной записке к поправкам в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» указано, что право получать выплаты предлагается распространить на мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года. Также маткапитал смогут получить отцы за первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, при наличии гражданства России, в случае смерти матери без гражданства. Кроме того, проект предусматривает переход этого права непосредственно детям в равных долях, если их отец-одиночка умрет.

Предложено исключить дубликат сертификата, документ будет доступен в электронном виде. При необходимости бумажного подтверждения его будут печатать в органах по месту обращения. Также можно будет запросить выписку из федерального регистра.

Предполагается, что изменения в закон о материнском капитале вступят в силу в 2022 году. Они позволят получить материнский капитал 135 одиноким отцам — гражданам РФ, которые с момента начала действия программы материнского капитала воспитывают детей после смерти матери-иностранки.

В 2021 году в Псковской области 8 отцов получили сертификаты на материнский капитал.