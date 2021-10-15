В Псковской области восемь отцов получили сертификат на маткапитал в этом году

13:18, 15 октября 2021, ПАИ

В 2021 году в Псковской области 8 отцов получили сертификаты на материнский капитал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Размер выплат составляет 483 881 рубль на первого ребёнка и 639 431 рубль - на второго, если на первого материнский капитал не оформлялся. Если семья уже получала сертификат на первого ребёнка, то при появлении второго дополнительно выплачивается 155 550 рублей.

Получить сертификат может отец, имеющий российское гражданство, если он является единственным усыновителем второго, третьего или последующего ребёнка по решению суда, вступившему в законную силу, начиная с 1 января 2007 года. Также оформить выплату может единственный усыновитель первого ребёнка, если решение суда вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года. Также сертификат может быть выдан папе независимо от наличия у него гражданства РФ в том случае, когда у матери прекращается право на получение материнского капитала, например, в случае её смерти или лишения родительских прав.

За получением сертификата на материнский капитал можно обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ независимо от места жительства, а также через личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг. Кроме заявления необходимо представить паспорт гражданина РФ, свидетельства о рождении всех детей (для усыновлённых – свидетельства об усыновлении); документы, подтверждающие российское гражданство детей, в связи с рождением или усыновлением которых возникло право на материнский капитал; документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя или доверенного лица либо подтверждающие смерть женщины, родившей или усыновившей детей, лишение её родительских прав.

Распорядиться средствами материнского капитала отец может по 4 из 5 направлений программы: улучшение жилищных условий, образование детей, реабилитация детей-инвалидов, получение ежемесячных денежных выплат. В отличие от мамы папа не может направить средства на формирование накопительной пенсии: этим направлением программы могут пользоваться только женщины.

Отметим, 17 октября в России впервые отпразднуют День отца, учреждённый Указом президента от 4 октября 2021 года. Праздник призван повысить роль отцовства в воспитании детей и будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье второго месяца осени и составит «пару» Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября.