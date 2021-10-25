Митрополит Тихон: Храмы Псковской области часто обворовывают
Митрополит Псковский и Порховский Тихон в интервью Daily Storm заявил, что храмы в Псковской области очень часто обворовывают.
«Воровство жуткое, в Псковской области нет ни одного храма, который дважды или трижды не был обворован», – отметил митрополит Тихон.
По словам владыки, только этим летом в Псковской области было обворовано пять или шесть храмов. «И из-за этого ставим видеонаблюдение», – уточнил митрополит Тихон.
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