Митрополит Тихон: Храмы Псковской области часто обворовывают

10:49, 25 октября 2021, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон в интервью Daily Storm заявил, что храмы в Псковской области очень часто обворовывают.

«Воровство жуткое, в Псковской области нет ни одного храма, который дважды или трижды не был обворован», – отметил митрополит Тихон.

По словам владыки, только этим летом в Псковской области было обворовано пять или шесть храмов. «И из-за этого ставим видеонаблюдение», – уточнил митрополит Тихон.